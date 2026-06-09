Nel nome di Satana | magia e demoni nel nuovo episodio di Bergamo Nera

Notizia in breve

Un sedicente mago, attivo all’inizio degli anni 2000 tra Lombardia e Piemonte, è accusato di aver compiuto violenze psicologiche e sessuali su giovani donne. Le accuse sono state rese note attraverso un episodio di una trasmissione televisiva dedicata a temi di cronaca nera. Le indagini sono in corso, e sono state raccolte testimonianze di alcune vittime. Non sono state ancora emessi provvedimenti giudiziari definitivi.