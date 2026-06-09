Nel nome di Satana | magia e demoni nel nuovo episodio di Bergamo Nera
Un sedicente mago, attivo all’inizio degli anni 2000 tra Lombardia e Piemonte, è accusato di aver compiuto violenze psicologiche e sessuali su giovani donne. Le accuse sono state rese note attraverso un episodio di una trasmissione televisiva dedicata a temi di cronaca nera. Le indagini sono in corso, e sono state raccolte testimonianze di alcune vittime. Non sono state ancora emessi provvedimenti giudiziari definitivi.
Agli inizi del 2000, un sedicente mago si macchia di violenze psicologiche e sessuali nei confronti di giovani donne, tra Lombardia e Piemonte. Una di esse, dopo l’ennesima umiliazione, decide di denunciarlo. Ascolta la puntata. Spotify YouTube Apple Amazon Music Spreaker Il podcast Bergamo Nera. Si chiama “Bergamo Nera – Il lato oscuro della provincia” il nuovo podcast a cura di Francesco Aliberti che sceglie di esplorare le pagine più oscure della cronaca bergamasca. True crime, sì, ma anche e soprattutto un progetto di ricostruzione storica e narrativa che vuole riportare alla luce casi dimenticati, misteri irrisolti e vicende che hanno segnato il territorio. Qui trovate tutti gli episodi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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