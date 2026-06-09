nba finals 2026 gli spurs vincono gara 3 in casa dei knicks

Gli Spurs hanno vinto gara-3 contro i Knicks con il punteggio di 115-111, riducendo il vantaggio della serie a 2-1. Victor Wembanyama ha segnato 32 punti, preso otto rimbalzi e distribuito sei assist, segnando la sua prima vittoria nelle Finals del 2026. La partita si è giocata in casa dei Knicks.

Victor Wembanyama ha totalizzato 32 punti, otto rimbalzi e sei assist nella sua prima vittoria nelle Nba Finals 2026, trascinando i San Antonio Spurs a un successo per 115-111 che ha ridotto il vantaggio dei New York Knicks a 2-1 nella serie. Davanti al pubblico del Madison Square Garden – tra cui era presente il presidente Donald Trump – i texani hanno inflitto ai newyorkesi la loro prima sconfitta in 46 giorni. I ragazzi di Mike Brown, invece, hanno visto interrompersi la loro serie di 13 vittorie consecutive nei playoff Nba, la seconda più lunga nella storia del basket a stelle e strisce, e hanno perso l’occasione di portarsi a un passo dal loro primo titolo dal 1973. ? GAME 3 FINAL SCORE? Wemby shines as the @spurs win Game 3 to make it a 2-1 series in the NBA Finals! Stephon Castle: 23 PTS, 5 REB, 5 AST Dylan Harper: 13 PTS, 9 REB, 4 AST Game 4: Wednesday, 8:30pmet on ABC pic. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Spurs win Game 3 against the Knicks in New York

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