Il pagamento della NASpI di giugno 2026, relativo alla mensilità di maggio, è attualmente in fase di elaborazione. Le date di accredito possibili non sono ancora state ufficialmente comunicate, ma si prevede che il pagamento avvenga entro le prime settimane di giugno. L’INPS sta completando le procedure per trasferire i fondi ai beneficiari. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle date precise di pagamento.

. Il pagamento della NASpI di giugno 2026 (disoccupazione INPS), relativo alla mensilità maturata a maggio, è in fase di elaborazione. Come previsto dalle prassi dell'Istituto, l' INPS non adotta un calendario unico nazionale: le tempistiche di accredito sono individuali e variano in base alla sede territoriale competente e alla gestione della singola domanda. Previsioni per l'accredito (giugno 2026) In base all'andamento dei flussi di pagamento dei mesi precedenti, le prime erogazioni potrebbero essere disposte: Tra il 10 e il 15 giugno 2026. Si tratta di una stima basata sulle tempistiche ordinarie INPS e non di un calendario ufficiale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Naspi a giugno 2026, quando viene pagata: ecco le possibili date di accredito

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Calendario Pagamenti INPS Giugno 2026: tutte le date aggiornate

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