Nasce MusicalmenteBergamo | il portale digitale che valorizza e diffonde il patrimonio musicale bergamasco

È stato inaugurato il portale digitale “MusicalmenteBergamo”, dedicato alla promozione del patrimonio musicale della provincia di Bergamo. Il sito si propone di valorizzare e diffondere le espressioni musicali storiche e contemporanee della zona, offrendo accesso a contenuti e risorse legate alla tradizione musicale locale. L’obiettivo è di rendere più visibile e accessibile questa ricchezza culturale attraverso una piattaforma online.

Bergamo. Il territorio bergamasco custodisce un patrimonio storico-musicale di straordinario valore, una ricchezza profonda che oggi trova una nuova centralità grazie alla nascita del portale digitale “MusicalmenteBergamo”. Questo ambizioso progetto si propone di aggregare, conservare e rendere facilmente accessibile l’intera memoria musicale del territorio a un pubblico vasto e diversificato, che spazia dai ricercatori e dagli studenti fino ai semplici curiosi e ai turisti. Il portale nasce da un’idea sviluppata all’interno della Biblioteca civica Angelo Mai e Archivi storici, che nel 2024 ha trovato l’immediata e convinta adesione delle principali realtà musicali cittadine. Da quel momento è partito un percorso sinergico di co-progettazione e analisi che ha portato alla realizzazione di un vero e proprio aggregatore digitale, affidato alla ditta DotBeyond s. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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