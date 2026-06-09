Il negozio Napolitano Store di Corso Garibaldi a Napoli è stato sgomberato. I beni sequestrati saranno messi all’asta. L’operazione si è conclusa con l’allontanamento dei dipendenti e la chiusura del locale. I beni sequestrati includono merce e attrezzature. La procedura si inserisce in un’azione di recupero di beni sequestrati in precedenza. Nessuna informazione è stata fornita sulle cause dello sgombero o sui termini temporali dell’asta.

È stato sgomberato il negozio Napolitano Store di Corso Garibaldi, nel cuore di Napoli. I beni presenti all'interno dell'attività commerciale, già sottoposti a sequestro nei mesi scorsi nell'ambito dell'inchiesta che coinvolge l'imprenditore e tiktoker Angelo Napolitano, sono stati rimossi e trasferiti in vista della successiva vendita all'asta giudiziaria. A riportare la notizia è Fanpage.it. Secondo quanto emerso, il trasferimento ha riguardato i prodotti riconducibili alla Am Distribution Srl, società attraverso la quale veniva gestito il punto vendita di Corso Garibaldi. La merce, già oggetto di sequestro preventivo, sarà ora custodita dall'Istituto Vendite Giudiziarie in attesa delle procedure per la vendita all'asta. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napolitano Store, sgomberato il negozio di Corso Garibaldi: i beni sequestrati saranno venduti all’asta

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