Napoli il taccuino di Manna è sempre più pieno | svelati tutti gli obiettivi!

Il Napoli sta pianificando numerosi acquisti per il mercato estivo, secondo quanto riferito. Giovanni Manna sta lavorando su diverse operazioni per rafforzare la rosa. L’obiettivo è formare una squadra più competitiva e compatta, in vista delle competizioni di campionato e coppe. La strategia prevede l’ingaggio di nuovi giocatori, anche se i dettagli specifici degli obiettivi non sono stati ufficializzati. La campagna di mercato è ancora in fase di definizione.

Giovanni Manna prepara tantissime operazioni per il mercato estivo del Napoli. L’obiettivo è regalare ad Allegri una squadra convincente e ben strutturata per affrontare al meglio le partite della stagione, tra campionato e coppe. Dalla difesa all’attacco: la lista. La Lazio chiede 30 milioni per Gila, cifra che il Napoli non vuole eserciate perché anche in scadenza. Il centrale spagnolo ha già un’intesa con gli azzurri e non prolungherà il contratto laziale, ma serve attendere che Lotito dia l’ok. Nel frattempo, la dirigenza partenopea accelera su altri fronti. Come riportato da Il Mattino, Seydou Fini del Genoa rappresenta una soluzione concreta per rafforzare la rosa: il ventenne potrebbe arrivare con Obaretin come contropartita. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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