Una commerciante investita in centro a Latina è deceduta dopo 46 giorni di agonia. La donna era stata investita da un veicolo e le sue condizioni si erano aggravate nel tempo. La sua morte ha chiuso una vicenda che aveva coinvolto numerosi cittadini, familiari e amici. La posizione dell’investitore si è ulteriormente aggravata dopo il decesso. La procura ha avviato approfondimenti per chiarire le responsabilità e le circostanze dell’incidente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Si è conclusa nel modo più tragico una vicenda che per settimane aveva tenuto con il fiato sospeso familiari, amici e tanti cittadini di Latina. Caterina Mancinelli, conosciuta da tutti come Matilde, è morta a 90 anni dopo oltre un mese e mezzo di ricovero, conseguenza delle gravi ferite riportate nell’investimento avvenuto il 23 aprile scorso in pieno centro cittadino. L’incidente in corso della Repubblica. L’anziana commerciante era stata colpita da un’automobile mentre attraversava corso della Repubblica, aiutandosi con il deambulatore. Secondo quanto ricostruito, il conducente di una Volkswagen Golf si era fermato nei pressi dell’incrocio con via Cialdini e aveva inserito la retromarcia per raggiungere un parcheggio libero poco distante. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Muore dopo 46 giorni di agonia la commerciante investita in centro a Latina: si aggrava la posizione dell’investitore

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MORTA DOPO GIORNI DI AGONIA LA DONNA PICCHIATA DALLEX CON UNA SCOPA: AVEVA 33 ANNI

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