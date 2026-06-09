C’è una lettera d’amore e c’è un assegno. Quando Banco Bpm ha proposto a Monte dei Paschi una fusione «tra pari» – nessun premio, nessun contante, solo la promessa di un polo da 50 miliardi – Carlo Messina ha rovesciato il tavolo in 24 ore. Intesa ha lanciato un’ Opas da 30,6 miliardi, con premio e un euro cash a titolo. «La loro è una lettera d’amore, la nostra è un’offerta vera», ha detto l’ad. Brutale, ma vero: una fusione tra pari non mette un euro nelle tasche dell’azionista oggi, un’Opas con premio sì. Lo schema ormai è noto: Intesa si tiene Mediobanca e il 13,2 per cento di Generali (di cui ha approvato in chiave difensiva anche l’acquisto del 3 per cento), gira a Unipol e Bper il retail di Siena, 635 sportelli che diventano il terzo polo italiano. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Mps è solo il trailer: tre scenari per il futuro del risiko bancario

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Petrolio, Oro e Rame: tanta roba!

Notizie e thread social correlati

Mps, Unicredit, Bpm, Generali: la nuova fase del risiko bancarioNegli ultimi mesi, il settore bancario italiano ha assistito a una serie di operazioni di consolidamento tra alcune delle principali istituzioni...

Mps, anche Generali entra nel risiko bancarioRecentemente si è diffusa la notizia di un possibile ingresso di Generali nel mercato bancario, associato a Mps.

Temi più discussi: Banche, Intesa Sanpaolo lancia offerta pubblica d'acquisto su Mps; Avezzano, sedicenne violentata in strada: arrestato un 21enne; Bimba morta a Bordighera, il racconto della sorella agli investigatori: Stava molto male; Cos'è la frutta realistica, il trend del francese Cedric Grolet che ha invaso i social media e le pasticcerie.

Mps, parla Pierluigi Tortora: la mia lista con Lovaglio ceo è aperta al mercato. Con il 22% di voti possiamo vincereLeggi anche: Al Palio delle azioni Mps. Ecco i soci che hanno in mano i titoli nella sfida tra Fabrizio Palermo e Luigi Lovaglio La strada comunque è iniziata in salita per la lista di Plt: il proxy ... milanofinanza.it

Mps, il cda converge su Palermo come unico candidato ad. Lo sfidante Lovaglio resta sotto esameMILANO – L’arrivo della terza lista per il rinnovo del vertice Mps, guidata dall’ad Luigi Lovaglio come outsider, provoca scosse telluriche. Ieri si sono sentite in un cda durato otto ore, ma non ... repubblica.it