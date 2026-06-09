Un video di Mons. Osorio, registrato 24 ore prima dell’attacco, mostra il religioso in viaggio durante una missione parrocchiale. Le immagini non rivelano dettagli specifici sull’agguato, ma sono state diffuse come parte delle indagini. L’attacco si è verificato durante una visita pastorale, senza ulteriori informazioni sulla pianificazione o sui responsabili. Le autorità stanno analizzando le immagini e i movimenti del religioso prima dell’accaduto.

Cosa si vede esattamente nelle immagini registrate 24 ore prima? Come è stato pianificato l'agguato durante la missione parrocchiale? Chi ha orchestrato l'attacco letale contro il sacerdote di 54 anni? Quali sono le conseguenze sulla sicurezza delle missioni in Mozambico??? In Breve Mons. Osorio aveva 54 anni al momento dell'agguato fatale. Video registrato esattamente 24 ore prima dell'attacco in Mozambico. L'uccisione è avvenuta tramite un colpo di fuc . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mozambico, l’ultimo video di Mons. Osorio prima dell’agguato fatale

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