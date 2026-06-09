Jorge Martin ha ammesso la responsabilità per un incidente durante una gara di MotoGP, scusandosi pubblicamente. L'incidente ha coinvolto anche Bezzecchi, Fernandez, Aldeguer e un altro pilota, causando una caduta collettiva. Martin ha dichiarato che tutti i coinvolti stanno bene e che questa è la priorità principale. Non sono stati riportati infortuni gravi o conseguenze legali. La corsa è stata temporaneamente interrotta per la rimozione dei piloti coinvolti.

Jorge Martin ha innescato una carambola che ha coinvolto Bezzecchi, Raul Fernandez, Aldeguer e Di Giannantonio alla prima curva del GP d’Ungheria di MotoGP: lo spagnolo, a causa di un front lock della ruota anteriore non è riuscito a controllare la moto ed è finito a terra, venendo portato poi al centro medico assieme al compagno di box. Per lui doppio long lap penalty da scontare nella prossima gara: l’ex campione del mondo si è scusato sui social. Lo spagnolo descrive l’incidente e come non abbia potuto evitarlo: “ Desidero scusarmi con tutti i miei colleghi piloti coinvolti nell’incidente avvenuto oggi durante il primo giro di gara. Ho perso il controllo della mia moto e, purtroppo, questo ha causato un incidente a catena che non sono riuscito a evitare. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - MotoGP, Jorge Martin: “Mi scuso per l’incidente. Stiamo tutti bene, è l’unica cosa che conta”

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