Graziella Massi, 79 anni, è morta per un infarto mentre si dirigeva in ospedale. La notizia ha suscitato dolore tra i residenti di Ponte Sasso, che si sono stretti attorno alla famiglia Stefanelli. La donna era conosciuta nella comunità locale e la sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra amici e vicini.

Ponte Sasso piange Graziella Massi, 79 anni, e si stringe attorno alla famiglia Stefanelli. La signora Graziella era la mamma del dottor Luca Stefanelli, medico odontoiatra specializzato in Odontologia Forense, molto conosciuto a Fano anche per i suoi trascorsi in politica, e della dottoressa Luana Stefanelli, direttrice di presidio dell’Ospedale Santa Croce di Fano. Nella mattinata di domenica Graziella Massi ha accusato un malore e, insieme al marito, ha deciso di raggiungere l’ospedale di Fano per sottoporsi ad alcuni accertamenti. Durante il tragitto in auto, però, è stata colpita da un infarto che non le ha lasciato scampo. La notizia della sua improvvisa scomparsa ha suscitato profondo cordoglio a Ponte Sasso e nel territorio fanese, dove la famiglia Stefanelli è molto conosciuta e stimata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morta d’infarto Graziella Massi. Stava andando in ospedale

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