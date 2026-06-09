Il Butterfly Bob è un taglio di capelli che si distingue per la sua forma morbida, ariosa e casual. Si può personalizzare facilmente per adattarsi a diversi tipi di volto e di capello. Con l’arrivo dell’estate, molte persone scelgono di alleggerire il proprio stile, anche attraverso tagli più freschi e pratici come questo. Il taglio si presta a molte varianti, mantenendo un aspetto naturale e versatile.

C on l’estate ormai alle porte, la voglia di alleggerire tutto, dal guardaroba alla beauty routine, si fa irresistibile. Se si sta cercando cercando un taglio capelli versatile per weekend al mare, giornate in città e aperitivi al tramonto senza lunghe sessioni davanti allo specchio, il Butterfly Bob potrebbe essere la risposta. Cloud Cut, il taglio scalato “effetto nuvola” è questione di leggerezza X Perché il Butterfly Bob sta bene (quasi) a tutte. Cosa sapere del Butterfly Bob: corto, ma non troppo, sofisticato, ma mai rigido, spettinato ad arte. Il suo segreto? Un mix calibrato di movimento, volume e scalature che si traduce in un’allure fresca e contemporanea, con un pizzico di ribellione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Morbido, arioso, casual: il Butterfly Bob è il taglio che conquista l'estate. Con le giuste personalizzazioni, si adatta a ogni volto e capello

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