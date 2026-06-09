Il Monza ha confermato l’allenatore per la prossima stagione, mentre il direttore sportivo Nicolas Burdisso ha lasciato l’incarico. La decisione è stata comunicata ufficialmente nel corso della giornata, segnando un cambiamento nello staff dirigenziale del club. La notizia ha suscitato sorpresa tra i tifosi e gli addetti ai lavori, in un giorno caratterizzato da annunci inattesi.

La conferma dell’allenatore e l’addio del direttore sportivo Nicolas Burdisso: per il Monza è stato un lunedì di sorprese. Nonostante la direzione sembrasse opposta, Paolo Bianco resterà sulla panchina biancorossa. La società non ha rilasciato nessun comunicato, ma non è tenuta a farlo visto che il tecnico è sotto contratto fino al 2028. Però il tanto atteso incontro tra le parti biancorosse ci sarebbe stato e si è deciso di continuare insieme anche in Serie A. Dove il 48enne pugliese allenerà per la prima volta in carriera, proseguendo con il “suo” Monza con cui ha ottenuto la sofferta promozione a fine maggio. Al netto di nuovi ribaltoni al momento non attesi, per Bianco arriva una conferma meritata: si è preferito dare priorità alla continuità con una figura apprezzata molto dal gruppo squadra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Monza.

© Ilgiorno.it - Monza, fumata in Bianco. L’allenatore è confermato. Ma il ds Burdisso lascia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Monza, Bianco confermato in panchina. Ma il ds Burdisso è vicino all’addioIl Monza ha confermato Paolo Bianco come allenatore per la prossima stagione, mentre il direttore sportivo Nicolas Burdisso si trova vicino all’addio.

Il caso: il difensore offende l’allenatore e il ds dei brianzoli. Monza, l’ex Izzo al veleno contro Bianco e BurdissoUn episodio di tensione tra un avvocato e i rappresentanti del club brianzolo ha attirato l’attenzione.

Temi più discussi: Monza, fumata in Bianco. L’allenatore è confermato. Ma il ds Burdisso lascia; Ufficiale: Paolo Bianco sarà l'allenatore del Monza anche la prossima stagione; Paolo Bianco resta sulla panchina del Monza; Monza, valutazioni su Bianco: un club di B lo punta.

Monza, fumata in Bianco. L’allenatore è confermato. Ma il ds Burdisso lasciaVertice tra società e tecnico sotto contratto per altri due anni: scelta la continuità. L’argentino: Addio difficile, torno nel mio Paese per motivi professionali e di vita. sport.quotidiano.net

Ribaltone Monza: ore decisive per Bianco, idea Abate in panchina | CMPossibile rivoluzione sulla panchina del Monza nonostante il ritorno in Serie A: Bianco verso l'addio, piace Abate come successore ... calciomercato.it