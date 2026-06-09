Montecitorio | attivisti pro-life denunciano la censura del pensiero
Attivisti pro-life hanno denunciato la censura del loro pensiero a Montecitorio. La discussione si è concentrata sull'impatto del Digital Services Act sulla libertà di parola online e sui relatori internazionali che hanno contestato le restrizioni legate al politicamente corretto.
? Punti chiave? In Breve? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). La crescita economica del primo trimestre conferma la stabilità del contesto in cui si svolge il dibattito sul pensiero conservatore. Fonte Eurostat? Esponenti della rete anti-aborto mondiale si riuniscono a Montecitorio per denunciare la censura. Il 28 maggio scorso la Sala della Regina della Camera dei deputati ha ospitato il convegno intitolato Il grande bavaglio, un incontro organizzato dall’associazione Pro Vita e Famiglia per sollevare il caso della presunta limitazione del pensiero conservatore. L’evento ha la partecipazione di figure chiave del movimento pro-life internazionale, riunite per contestare quella che definiscono la dittatura del politicamente corretto. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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