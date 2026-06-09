Montebelluna furto a Gusto Mania | i ladri non fermeranno l’attività

Notizia in breve

A Montebelluna, i ladri hanno preso di mira il locale Gusto Mania, appena passato ai nuovi proprietari. Sono stati rubati diversi prodotti alimentari e attrezzature. L’episodio si è verificato durante la notte, senza che i proprietari fossero presenti. La polizia sta indagando sulle modalità del furto, che ha coinvolto l’accesso al locale e l’effrazione delle serrature. Nessuna persona è stata ancora identificata o fermata.