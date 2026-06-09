Montebelluna furto a Gusto Mania | i ladri non fermeranno l’attività
A Montebelluna, i ladri hanno preso di mira il locale Gusto Mania, appena passato ai nuovi proprietari. Sono stati rubati diversi prodotti alimentari e attrezzature. L’episodio si è verificato durante la notte, senza che i proprietari fossero presenti. La polizia sta indagando sulle modalità del furto, che ha coinvolto l’accesso al locale e l’effrazione delle serrature. Nessuna persona è stata ancora identificata o fermata.
? Domande chiave? In Breve Furto in una nuova gastronomia a Montebelluna: colpito Gusto Mania. Un nuovo furto ha scosso il centro di Montebelluna colpendo la gastronomia Gusto Mania, un’attività inaugurata soltanto tre settimane fa. L’episodio si aggiunge a una serie di rapine che stanno interessando bar e negozi della zona, creando preoccupazione tra i commercianti locali. La reazione di Attardi e il monitoraggio di Bordin. Il titolare dell’attività, Corrado Attardi, ha espresso la propria determinazione nei confronti dei responsabili dell’azione. Nonostante il danno subito, l’imprenditore ha dichiarato che i ladri non riusciranno a fermare la sua attività. Il sindaco di Montebelluna, Adalberto Bordin, è intervenuto per seguire la vicenda insieme alle autorità competenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu
FURTO NELLA GASTRONOMIA APPENA INAUGURATA: «I LADRI NON CI FERMERANNO» | 08/06/2026
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