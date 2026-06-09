monte bibele sbagliato escludere unibo

L’area archeologica di Monte Bibele a Monterenzio è passata dalla gestione dell’Università di Bologna ad Arc.a, un cambio che ha sollevato dubbi tra alcuni esponenti politici. Elena Dall’Aglio, rappresentante di Fratelli d’Italia, ha espresso perplessità sulla decisione, chiedendo se sia stato un errore escludere l’università dalla gestione del sito. La questione riguarda la scelta di affidare l’area a un ente diverso, suscitando discussioni sulla gestione e sulla tutela del patrimonio archeologico.

"Area archeologica di Monte Bibele a Monterenzio: gestione da UniBo ad Arc.a, una scelta giusta?". Queste le domande che si era posta l’esponente locale FdI, Elena Dall’Aglio. Ne abbiamo parlato col prof Daniele Vitali che ha insegnato all’UniBo come professore associato, titolare di Antichità celtiche e di Archeologia e antichità celtiche alla scuola di specializzazione in Archeologia. Vitali è stato all’origine della posa della prima pietra scientifica negli scavi di Monte Bibele. Dal 1978 al 2010 ha diretto gli scavi archeologici di Monte Bibele e di Monterenzio, oltre che il museo dal 1983 al 2010. Prof, lei avrebbe mantenuto in vita la convenzione tra Comune e Unibo per Monte Bibele? "Eliminare la collaborazione con un comitato scientifico di indirizzo, tutela e controllo scientifico la considero una decisione priva di una visione strategica di lungo periodo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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