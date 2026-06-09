Monte Bianco | alpinista cade in un crepaccio soccorso difficile
Un alpinista è caduto in un crepaccio sul Monte Bianco, rendendo difficile il soccorso. Non è stato possibile ricevere segnali dal compagno, che ha comunque dato l’allarme. Non sono stati resi noti i tempi trascorsi tra la caduta e l’arrivo delle squadre di soccorso. La situazione rimane sotto controllo, ma le operazioni di recupero sono complicate a causa delle condizioni in quota.
Come ha fatto il compagno a dare l'allarme senza segnale? Quanto tempo è passato tra la caduta e l'arrivo dei soccorsi? Quali squadre specializzate sono intervenute per il recupero in quota? Cosa rischia l'alpinista dopo l'estrazione dal crepaccio??? In Breve Allarme ricevuto dalla centrale operativa poco dopo le ore 16. Soccorso coordinato tra SAV e Guardia di Finanza presso rifugio Gonella. Assenza di segnale cellulare ha costretto il compagno a raggiungere . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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