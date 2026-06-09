Monte Bianco | alpinista cade in un crepaccio soccorso difficile

Notizia in breve

Un alpinista è caduto in un crepaccio sul Monte Bianco, rendendo difficile il soccorso. Non è stato possibile ricevere segnali dal compagno, che ha comunque dato l’allarme. Non sono stati resi noti i tempi trascorsi tra la caduta e l’arrivo delle squadre di soccorso. La situazione rimane sotto controllo, ma le operazioni di recupero sono complicate a causa delle condizioni in quota.