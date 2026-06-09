Con l’Italia esclusa, molti tifosi si stanno chiedendo per chi fare il tifo ai Mondiali di calcio. La guida al campionato senza la nazionale italiana suggerisce possibili alternative e squadre favorite. La competizione si svolge senza la presenza di una delle nazionali più seguite, portando gli appassionati a scegliere altre squadre tra le quali tifare. La domanda più comune riguarda quale squadra supporteranno ora i tifosi italiani, ormai privi della loro rappresentativa in questa edizione.

I campionissimi Ci si può schierare per i campioni eterni, i due fenomeni che timbreranno la sesta partecipazione al Mondiale. Messi e Cristiano Ronaldo, dunque Argentina e Portogallo. Si può parteggiare per la la stellina Yamal e per la sua Spagna che ogni volta propone una generazione di giovani fenomeni, si può sostenere una nazionale africana - le più quotate sono Costa d’Avorio e Senegal - sperando che per la prima volta entri nell’albo d’oro, per dare così uno scossone alle gerarchie del calcio mondiale. La nostalgia del campionato Qualche tifoso interista vi dirà che tiferà per l’Argentina di Lautaro (meno per la Francia di Thuram, si sa che con i francesi non andiamo poi molto d’accordo), i milanisti nostalgici magari guarderanno con simpatia la Croazia di Modric. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Vanityfair.it - Mondiali di calcio: per chi farete il tifo? La nostra guida al campionato del mondo senza l'Italia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Qatar hope to transfer continental form to World Cup stage

Notizie e thread social correlati

Sarri al Quirinale: «Domani faremo il tifo per la nostra passione, il calcio»Il tecnico di calcio ha parlato davanti al Presidente della Repubblica in occasione della finale di Coppa Italia contro l’Inter.

Leggi anche: Sci alpinismo, Murada guida la classifica generale: Italia a Puy St. Vincent per Coppa del Mondo e Mondiali Junior

Temi più discussi: Mondiali 2026: calendario completo, tutte le partite con orario italiano, dove vedere in diretta tv e streaming · Calcio; Arrivano i Mondiali 2026: 5 curiosità da record; Le partite dei Mondiali non sono tutte sold out come dice la FIFA; Mondiali 2026, tutto quello che c’è da sapere sulla Coppa del Mondo XXL.

La preparazione della nazionale svizzera di calcio per i Mondiali è turbata dalla presenza di serpenti velenosi nell'area adiacente al loro campo di allenamento a San Diego. x.com

Quale piattaforma ha la migliore qualità dell'immagine per vedere i Mondiali su una TV 4K? reddit

Mondiali di calcio: per chi farete il tifo? La nostra guida al campionato del mondo senza l'ItaliaPoiché l’azzurro è stinto a tal punto da costringerci a considerare altre ipotesi, ci si può scatenare ragionando sugli affetti o seguendo la scia della provocazione in vista del mondiale che prende i ... vanityfair.it

Il calendario dei Mondiali 2026: i gironi completi e le date di tutte le partiteI Mondiali 2026 si giocano dall’11 giugno al 19 luglio, giorno della finalissima. Questa edizione della Coppa del Mondo si disputa in 3 nazioni (Canada, Usa, Messico). Il calendario completo di ... fanpage.it