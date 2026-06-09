Mondiali 2026 | Messi Ronaldo e Ochoa verso un record storico

Messi, Ronaldo e Ochoa sono in corsa per un record storico ai Mondiali 2026. Altri tre calciatori si avvicinano a questo traguardo, anche se i dettagli sui nomi non sono stati specificati. Ochoa potrebbe ottenere un nuovo posto in nazionale nonostante un infortunio, ma le modalità non sono ancora chiare. La competizione vede quindi coinvolti diversi atleti pronti a raggiungere un risultato di rilievo.

? Punti chiave? In Breve Messi, Ronaldo e Ochoa: il trionfo della longevità ai Mondiali 2026. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Guillermo Ochoa scriveranno una pagina inedita della storia del calcio durante la prossima Coppa del Mondo in programma tra Stati Uniti, Canada e Messico. Per la prima volta, tre calciatori disputeranno ben sei edizioni del torneo mondiale in modo consecutivo. Questo primato assoluto permette ai tre veterani di superare leggende del passato come Lothar Matthaus, Gianluigi Buffon, Rafa Marquez e Antonio Carbajal. L’ultimo atto della Pulce e il record di CR7. L’Argentina si prepara a seguire il percorso della sua stella numero 10, Lionel Messi. Dopo il successo ottenuto in Qatar nel 2022, che ha cancellato il peso del confronto con Maradona, il giocatore punta a un nuovo aggiornamento della sua leggendaria storia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Messi. Ronaldo. And with them, Ochoa!! Six World Cups. History in the making.

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