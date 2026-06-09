Mondiali 2026 i gironi e il nuovo regolamento | passano anche le migliori terze | La guida

Per la prima volta, ai Mondiali del 2026 parteciperanno 48 squadre invece di 32, e saranno tre i paesi ospitanti invece di uno o due. La fase a gironi prevede anche la qualificazione delle migliori terze classificate. La competizione si svolgerà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Le modifiche al formato e la presenza di più nazioni ospitanti rappresentano le principali novità di questa edizione.

Non più 32, ma 48 squadre. Non più uno o due Paesi, ma ben tre quelli ospitanti. Ci siamo: tutto è pronto per l’edizione 2026 dei Mondiali che si svolge tra Stati Uniti, Canada e Messico. Un’edizione che inaugura una nuova era, con un nuovo regolamento. Non più otto gironi, ma dodici. Non più solo due qualificate: anche le 8 migliori terze accedono alla fase a eliminazione diretta, che comincia dai sedicesimi di finale. Non c’è l’Italia – eliminata come noto ai playoff ai rigori dalla Bosnia – Erzegovina -, ma ci sono ben 16 squadre europee, con anche 6 sudamericane, 6 nordamericane, 10 africane, 9 asiatiche e 1 oceanica. Ci sono quindi 16 squadre in più rispetto all’ultima edizione dei Mondiali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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PRONOSTICO I GIRONI DEI MONDIALI 2026 (GIRONE B)

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