Durante il Mondiale in Messico, si teme l'influenza dei cartelli di Jalisco su Guadalajara. Le autorità sono chiamate a trovare metodi per proteggere i tifosi e garantire la sicurezza nelle aree interessate. La governatrice ha annunciato che adotterà specifiche strategie per rafforzare la sicurezza nazionale durante l'evento. La situazione rimane sotto osservazione, mentre si cercano soluzioni per prevenire eventuali rischi legati alla presenza dei gruppi criminali.

? Domande chiave? In Breve L’ombra del crimine organizzato si allunga sul calcio messicano in vista del Mondiale. L’entusiasmo per l’imminente apertura della Coppa del Mondo in Messico si scontra con le crescenti preoccupazioni per la sicurezza a Guadalajara, dove la presenza di potenti sindacati criminali minaccia la serenità dell’evento sportivo. Mentre le celebrazioni si preparano a partire da Città del Messico per poi spostarsi verso la capitale dello stato di Jalisco, il clima di festa è accompagnato da una forte tensione geopolitica e interna. Leon Krauze, appassionato di calcio e testimone della storia del torneo in questo Paese, ricorda con nostalgia come Guadalajara sia stata la casa di leggende del calcio mondiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mondiale in Messico: l’ombra dei cartelli su Guadalajara

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