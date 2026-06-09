La piattaforma Migrants ha offerto servizi specifici per digitalizzare i curricula, facilitando l’inserimento nel mercato del lavoro. Questi strumenti permettono di superare le barriere burocratiche legate alla presentazione dei documenti e ai processi di selezione. La Job Fair di Mondello ha riunito talenti stranieri e aziende locali, evidenziando l’importanza di soluzioni digitali per semplificare l’accesso alle opportunità lavorative.

? Punti chiave? In Breve Inclusione e lavoro a Mondello: la Job Fair Summer Edition connette talenti e aziende. Tra il 4 e il 5 giugno, l’isola pedonale di Mondello Valdesi a Palermo ha ospitato la Job Fair – Summer Edition, un evento che ha messo al centro il tema dell’integrazione occupazionale. La manifestazione ha il ruolo centrale di Migrants.work, una piattaforma digitale progettata per unire le imprese italiane ai lavoratori stranieri. L’iniziativa ha animato il lungomare con due giornate dedicate al networking, ai colloqui professionali e all’orientamento lavorativo. L’evento è stato organizzato grazie al supporto di Sviluppo Lavoro Italia e dei Centri per l’Impiego. La fiera ha cercato di coniugare quattro pilastri fondamentali per il territorio: il lavoro, lo sport, il turismo e la tutela dell’ambiente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mondello, la Job Fair che unisce talenti stranieri e aziende locali

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