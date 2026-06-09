A Mola di Bari, volontari hanno raccolto circa 12.000 mozziconi di sigaretta lungo il lungomare. L'operazione ha coinvolto un gruppo di cittadini che si sono impegnati nella pulizia dell’area. I volontari hanno utilizzato sacchi e guanti per raccogliere i mozziconi, contribuendo a rimuovere i rifiuti e migliorare l’aspetto del tratto di spiaggia. L’intervento si è svolto in giornata, con la partecipazione di persone di diverse età.

? Punti chiave? In Breve Settanta volontari raccolgono dodicimila mozziconi sul lungomare di Mola di Bari. Un manipolo di 70 volontari ha liberato l’area delle giostrine a Mola di Bari raccogliendo circa 12.000 mozziconi di sigaretta durante l’edizione di sabato 6 giugno. L’iniziativa, denominata Caccia alla cicca, ha una partecipazione senza precedenti coinvolgendo cittadini, ragazzi e bambini. L’operazione si è concentrata proprio nel tratto di lungomare più frequentato dalla comunità, un luogo solitamente colpito dall’abbandono di questi piccoli rifiuti altamente inquinanti. L’intervento non è stato solo un atto di pulizia, ma una vera dimostrazione di forza civica. I partecipanti hanno lavorato intensamente per sottrarre sporcizia da uno spazio destinato quotidianamente al gioco dei più piccoli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Mola di Bari: 12.000 mozziconi raccolti dai volontari sul lungomare

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