ModenaBalla a tutto liscio
Stasera prende il via la prima edizione di ’ModenaBalla’, una rassegna estiva promossa da Modenamoremio nel centro storico di Modena. L’evento si svolge con quattro serate gratuite dedicate al ballo, con il liscio come protagonista. La manifestazione vuole celebrare la tradizione popolare emiliano-romagnola attraverso momenti dedicati alla danza.
Sarà il liscio, simbolo della tradizione popolare emiliano-romagnola, ad inaugurare stasera la prima edizione di ’ ModenaBalla ’, nuova rassegna estiva promossa da Modenamoremio per animare il centro storico di Modena con quattro serate gratuite dedicate al ballo. A partire dalle 21, Piazza XX Settembre si trasformerà in una grande balera a cielo aperto dove cittadini, famiglie, turisti e appassionati potranno ballare e divertirsi sotto le suggestive luminarie della piazza. Grazie alla collaborazione con la Polisportiva Sacca e alla musica dell’orchestra Profumo di Romagna, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio tra i ritmi più amati della tradizione regionale, dal valzer alla polka, in una serata che celebra il patrimonio culturale del territorio e favorisce l’incontro tra generazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
polka
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Collaborazione e senso civico. Divieti rispettati e tutto fila liscioAlla fine, la giornata si è svolta senza intoppi, con tutti i partecipanti che hanno rispettato i divieti stabiliti.
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