modenaballa a tutto liscio

Sarà il liscio, simbolo della tradizione popolare emiliano-romagnola, ad inaugurare stasera la prima edizione di ’ ModenaBalla ’, nuova rassegna estiva promossa da Modenamoremio per animare il centro storico di Modena con quattro serate gratuite dedicate al ballo. A partire dalle 21, Piazza XX Settembre si trasformerà in una grande balera a cielo aperto dove cittadini, famiglie, turisti e appassionati potranno ballare e divertirsi sotto le suggestive luminarie della piazza. Grazie alla collaborazione con la Polisportiva Sacca e alla musica dell’orchestra Profumo di Romagna, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio tra i ritmi più amati della tradizione regionale, dal valzer alla polka, in una serata che celebra il patrimonio culturale del territorio e favorisce l’incontro tra generazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Collaborazione e senso civico. Divieti rispettati e tutto fila liscioAlla fine, la giornata si è svolta senza intoppi, con tutti i partecipanti che hanno rispettato i divieti stabiliti.

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