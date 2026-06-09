Il nuovo direttore sportivo del club è stato annunciato ufficialmente. Si tratta di un professionista con esperienza, che ha assistito di recente alla finale playoff della Primavera, giocata a Savignano. La nomina è stata comunicata ieri, seguita dalle prime dichiarazioni rilasciate questa mattina. La sua presenza è stata confermata anche durante l’evento sportivo, dove ha seguito la partita dal vivo sulle tribune.

Dalla finale playoff della Primavera, alla quale ha assistito dal vivo sulle tribune di Savignano, sino all’ufficialità di ieri e alle prime parole di quest’oggi. A Nereo Bonato mancava solo la firma sul contratto, attesa a causa delle questioni burocratiche da risolvere con il Cagliari. Ora, arrivata pure quella, il nuovo direttore sportivo canarino può realmente operare per il Modena ad una ventina d’anni dalla sua precedente esperienza in gialloblù, risalente alla stagione 20062007. Ne ha fatta di strada, nel frattempo, il dirigente veronese (che quest’oggi, alle 12, sarà presentato dal presidente Carlo Rivetti e dal dg Andrea Catellani), reduce da tre anni in Sardegna impreziositi dal ritorno in serie A. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Modena, ufficiale il nuovo ds Bonato. Un uomo d’esperienza per i gialli

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