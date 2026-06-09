Un evento che vedeva modelle e auto sportive in passerella ha suscitato polemiche. La Casa delle Donne ha definito la manifestazione sessista, criticando la rappresentazione delle donne come oggetti. L’evento, organizzato dal centro commerciale locale, si è svolto con la partecipazione di ragazze e supercar in una passeggiata pubblica. La polemica è arrivata anche sui social, dove sono state espresse opinioni contrarie alla rappresentazione delle donne in quell’ambito. L’organizzazione non ha ancora commentato ufficialmente.

Ragazze e supercar in Passeggiata. L’evento promosso dal Ccn anche quest’anno solleva un polverone, con la Casa delle Donne che torna alla carica e etichetta come "sessista" la vetrina di bellezze (stavolta non in costume ma in abiti da sera) e Ferrari, mentre il presidente del Ccn Carmelo Donzella difende l’iniziativa: "Accuse ridicole, proprio le modelle mi hanno chiesto di ripeterlo". "Ci risiamo. A distanza di un anno dalle nostre denunce di sessismo, a Lido di Camaiore è andata in scena la replica di uno spettacolo che speravamo superato – sottolinea la Casa delle Donne – Il presidente Donzella ha dimostrato di non aver capito le perplessità che avevamo mosso la scorsa estate. Quest’anno le modelle non erano in bikini succinti ma in abiti da sera e gli organizzatori avranno pensato così di evitare le critiche, ma la sostanza non cambia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Modelle e motori. La Casa delle Donne: "Evento sessista"

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