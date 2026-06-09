Moda per il made in Italy | l’istituto Marconi sale sul podio

Notizia in breve

Un'istituzione scolastica di Jesi si è aggiudicata il primo posto in una competizione dedicata alla moda del made in Italy. La vittoria è arrivata grazie a una studentessa che ha presentato un progetto legato al settore. La premiazione si è svolta di recente, con l’istituto che ha mostrato le sue capacità nel campo della moda e del design. La studentessa ha ricevuto un riconoscimento ufficiale durante l’evento.