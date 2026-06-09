Moda per il made in Italy | l’istituto Marconi sale sul podio
Un'istituzione scolastica di Jesi si è aggiudicata il primo posto in una competizione dedicata alla moda del made in Italy. La vittoria è arrivata grazie a una studentessa che ha presentato un progetto legato al settore. La premiazione si è svolta di recente, con l’istituto che ha mostrato le sue capacità nel campo della moda e del design. La studentessa ha ricevuto un riconoscimento ufficiale durante l’evento.
L’Istituto Marconi Pieralisi di Jesi sale sul gradino più alto del podio grazie a una studentessa della classe 4^MP dell’indirizzo ‘moda per il Made in Italy’, vincitrice del primo premio alla terza edizione del concorso nazionale dedicato a Giuseppina Biagioli Pasquali, rivolto alle scuole di settore di tutta Italia. La cerimonia si è svolta a Modena, dove un centinaio di studenti ha riflettuto sul tema del contrasto alla violenza di genere attraverso il linguaggio del design. Il progetto vincitore, intitolato "A beleza" e sviluppato con la professoressa Debora Marziani, ha conquistato una borsa di studio di mille euro proponendo una mini-capsula per la primaveraestate 2026 sul tema "Venere e valchiria". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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