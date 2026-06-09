Moda AI e tracciabilità | 10 start up si sfidano a colpi di innovazione

Dieci startup si stanno confrontando nel settore moda utilizzando soluzioni basate su intelligenza artificiale, tracciabilità digitale e sostenibilità. Queste aziende sviluppano tecnologie per migliorare la tracciabilità dei materiali e ottimizzare i processi produttivi, puntando anche a ridurre l’impatto ambientale. La sfida si concentra sull’innovazione tecnologica e sulla capacità di integrare questi strumenti nelle filiere produttive del settore moda.

L'intelligenza artificiale, la tracciabilità digitale e la sostenibilità stanno trasformando il settore moda con una velocità senza precedenti. In un contesto in cui i brand sono chiamati a rispondere contemporaneamente alle nuove aspettative dei consumatori e alle normative europee sempre più. 🔗 Leggi su Today.it

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