Un volontario di Poggibonsi è stato eletto consigliere nazionale nelle Misericordie d’Italia. Luciano Corti, in servizio presso la Confraternita dal 2001, assume ora un ruolo di rappresentanza a livello nazionale. La sua nomina è ufficiale e lo vede coinvolto nelle attività di gestione e coordinamento delle associazioni di volontariato. La sua esperienza si estende a diversi settori di assistenza, e ora si prepara a contribuire alle decisioni di livello più alto della rete di Misericordie nel Paese.

Un ruolo nelle Misericordie d’Italia per un volontario di Poggibonsi. È Luciano Corti dal 2001 in servizio alla Confraternita per le diverse attività e adesso pronto a confrontarsi con la realtà delle Misericordie della Penisola nelle mansioni di Consigliere nazionale, appena eletto. È avvenuto in occasione della recente assemblea a Montecatini Terme, con la partecipazione di un’ampia rappresentanza di addetti impegnati nei lavori dell’ assise e nelle successive operazioni di voto per il rinnovo delle cariche della Confederazione della Misericordie che ha al vertice Domenico Giani. Adesso si tratta in qualche misura, per Corti, di portare le istanze del territorio di Poggibonsi e della Valdelsa a un livello superiore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Misericordie d’Italia. Luciano Corti eletto consigliere nazionale

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