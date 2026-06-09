Un uomo di 34 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver minacciato un'anziana con un coltello a serramanico nel parcheggio di un supermercato. La donna ha chiesto aiuto e ha chiamato le forze dell'ordine, che sono intervenute rapidamente. L’uomo è stato fermato sul posto e portato in caserma. Non ci sono stati feriti, ma la scena ha creato panico tra i presenti.

Armato di un coltello a serramanico minaccia una donna nel parcheggio di un supermercato: 34enne arrestato dai carabinieri. I militari della tenenza di Medicina hanno arrestato un 34enne di origine ucraina, già noto alle forze dell’ordine. Dopo una segnalazione al 112, una pattuglia di carabinieri si è diretta verso il parcheggio del supermercato in via San Paolo, poiché una donna, poi identificata in una pensionata 70enne, mentre stava riponendo la spesa in macchina, è stata avvicinata dal 34enne che, con un coltello a serramanico, le ha intimato di scendere dal veicolo, avvicinando la lama al ventre della 70enne. Probabilmente disturbato dall’arrivo di altre persone, l’uomo ha desistito dal suo intento e si è velocemente allontanato a piedi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Minaccia un’anziana con il coltello, arrestato

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20ENNE MASSACRA IL NONNO A BASTONATE E POI MINACCIA E MINACCIA LA POLIZIA CON COLTELLO - COLLEFERRO

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