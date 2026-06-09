mille miglia vergamini punta alla targa florio

Fabio Vergamini e Anna Maria Fabrizi si sono classificati terzi alla Mitteleuropean Race a Trieste, con una Ferrari Sf90 Spider. La gara si è svolta negli ultimi giorni e ha visto numerosi concorrenti. Vergamini ha annunciato di voler partecipare alla Targa Florio in futuro. La competizione ha coinvolto diverse auto storiche e moderne, con un percorso che si è svolto tra le strade della città e le colline circostanti.

Fabio Vergamini e Anna Maria Fabrizi (foto) si sono classificati al terzo posto alla Mitteleuropean Race che si è tenuta a Trieste nei giorni scorsi, alla quale hanno partecipato con la Ferrari Sf90 Spider. La gara era valida come prima prova del Campionato Italiano Regolarità Grandi Eventi Gran Turismo 2026 ed il suo percorso si è snodato fra Italia e Slovenia. "La nostra partecipazione – commenta Fabio Vergamini – aveva come obiettivo quello di fare un test con l’Sf90 in vista della prossima Mille Miglia e di verificare lo stato di salute del campionato italiano per il quale si preannunciavano nubi all’orizzonte, puntualmente presentatesi. In ottica Mille Miglia, invece, il test ha fornito importanti indicazioni che speriamo di poter mettere a frutto durante quella che da tutti viene definita la corsa più bella del mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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