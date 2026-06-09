Milano stupro di gruppo su studentessa Erasmus | caccia agli aggressori

A Milano, una studentessa Erasmus ha denunciato uno stupro di gruppo. I controlli medici effettuati presso la clinica Mangiagalli hanno confermato gli abusi descritti dalla vittima. La polizia sta indagando sull’accaduto e sta cercando gli aggressori. Le autorità stanno raccogliendo elementi per identificare i responsabili. La vicenda è sotto inchiesta e non sono stati resi noti ulteriori dettagli.

Una studentessa universitaria spagnola di 20 anni, arrivata a Milano con il programma Erasmus, ha denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale di gruppo nella notte tra il 22 e il 23 maggio. Secondo quanto ricostruito finora, la giovane aveva trascorso la serata in una discoteca di via Corelli, nella periferia est del capoluogo lombardo. Gli abusi sarebbero avvenuti al termine della nottata. La ragazza ha raccontato agli investigatori di essere stata avvicinata dal branco già all’interno del locale e, una volta fatta uscire, sarebbe stata porta in una via appartata e stuprata. Le violenze sarebbero poi proseguite all’interno di un’automobile parcheggiata. Dopo la presunta violenza, la ventenne è stata accompagnata da un’amica in taxi alla clinica Mangiagalli specializzata in casi di questo genere. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Milano, studentessa Erasmus di 20 anni denuncia violenza sessuale di gruppo

Notizie e thread social correlati

Milano, studentessa Erasmus denuncia violenza sessuale di gruppoUna studentessa Erasmus ha denunciato di essere stata vittima di violenza sessuale di gruppo in via Corelli.

Milano, studentessa in Erasmus denuncia violenza sessuale di gruppoUna studentessa spagnola di 20 anni, in Italia per un programma Erasmus, ha presentato una denuncia per violenza sessuale di gruppo.

Temi più discussi: Studentessa Erasmus denuncia uno stupro di gruppo a Milano; Studentessa di 20 anni denuncia di essere stata stuprata: indaga la polizia; L’orrore vissuto da una studentessa spagnola a Milano: trascinata e violentata dal branco vicino alla discoteca, poi chiusa in auto e stuprata di nuovo; Milano, studentessa Erasmus denuncia una violenza sessuale di gruppo.

MILANO. MODELLA POLACCA AGGREDITA DA BRANCO DI 8 MARANZA: UN ITALIANO MISTERIOSO MI HA SALVATA DALLO STUPRO. Milano, pieno giorno e pieno centro. Zona Porta Romana, ore 14, sabato scorso. Una modella polacca di 30 anni, ch x.com

Studentessa Erasmus denuncia uno stupro di gruppo: è caccia ai responsabiliTerminati gli esami sanitari, la giovane si è recata in Questura per formalizzare la denuncia. La Procura di Milano, diretta da Marcello Viola, e la Squadra mobile della Polizia hanno aperto ... zoom24.it

Milano, studentessa Erasmus denuncia una violenza sessuale di gruppo dopo una serata in discotecaLa ventenne spagnola sarebbe stata aggredita prima in una strada appartata e poi all’interno di un’auto. La Procura e la Squadra mobile cercano quattro o cinque uomini ... affaritaliani.it

Milano, abusi sessuali alla Teuliè: arrestato professore di italiano della scuola militare reddit