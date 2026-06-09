Il leader della coalizione ha annunciato le primarie come metodo di selezione del candidato, con appuntamento previsto a giugno nelle piazze di Milano. Il vice presidente del Senato ha richiesto che la decisione finale venga presa entro luglio. La scelta del candidato avverrà attraverso un processo di confronto pubblico, con il fine di coinvolgere gli iscritti e i sostenitori. Non sono stati comunicati dettagli sulla modalità di voto o sui partecipanti.

? Punti chiave? In Breve? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). In un contesto economico in crescita, la Lega accelera la selezione del candidato per Milano. Fonte Eurostat? Salvini attiva le primarie per Milano con gazebo il 20 e 21 giugno: il centrodestra si mobilita. Il 20 e il 21 giugno la Lega organizzerà delle primarie per la scelta del candidato a Milano, utilizzando appositi gazebo per coinvolgere gli elettori. Matteo Salvini ha confermato la serietà dell’iniziativa, precisando che non si tratta di una semplice battuta ma di un progetto a cui tiene profondamente. La manovra mira a definire la leadership locale in un momento di forte fermento, con l’obiettivo di consolidare la presenza del partito sul territorio milanese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Ameve.eu - Milano, Salvini lancia le primarie: La Russa preme per luglio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lega, tra Vannacci e Zaia l’estate d’inferno di Salvini: offre la vice-presidenza al Doge, lancia primarie di partito a Milano e terremota le banche in BorsaSalvini ha offerto la vicepresidenza del partito al governatore del Veneto, in un tentativo di rafforzare la sua posizione.

Milano, Salvini: “A giugno primarie Lega per trovare candidato sindaco”A giugno si terranno le primarie della Lega a Milano per scegliere il candidato sindaco del centrodestra.

Temi più discussi: Milano, Salvini lancia le primarie leghiste per scegliere il candidato sindaco: A giugno i gazebo; La Lega a Milano lancia le primarie (senza nomi prestabiliti). Spunta un nome forte, freddezza degli alleati; Salvini lancia le sue primarie. La Russa e Sorte subito in pista; Matteo Salvini punge Vannacci, non aiuti il centrosinistra, lui risponde la nostra è la destra vera e pura.

Salvini lancia le sue primarie. La Russa e Sorte subito in pistaIl presidente del Senato Ignazio La Russa si ritaglia un pomeriggio in consiglio comunale e dal chiostro chiede al centrodestra di decidere a Milano e non a Roma ... msn.com

Finirà sicuramente, non si sa come, sui binari della più vicina stazione ferroviaria francese direzione Milano #Salvini x.com

Milano, Salvini lancia primarie Lega per il candidato sindaco | Aperte a chiunque, gazebo entro fine meseElezioni Milano 2027, Salvini annuncia primarie Lega entro fine mese: Ognuno scriva il nome che preferisce. Spada e Civita tra i profili emersi ... ilsussidiario.net