Il Milano Pride 2026 si svolge con un corteo e eventi nelle piazze dedicate ai diritti delle persone LGBT. La manifestazione si tiene senza il patrocinio della Regione Lombardia, che non ha ancora concesso il suo supporto. A 25 anni dalla prima parata nel 2001, l’evento si svolge in un periodo caratterizzato da tensioni crescenti sui diritti civili.

Venticinque anni dopo la prima parata organizzata a Milano nel 2001, il Pride torna a interrogarsi sul significato di scendere in piazza in un momento storico segnato da nuove tensioni sui diritti civili. È questo il messaggio emerso durante la conferenza stampa di presentazione del Milano Pride 2026, in programma l’8 giugno a Palazzo Marino. Alla conferenza sono intervenuti l’assessore al Welfare e Salute del Comune di Milano Lamberto Bertolé, la presidente di Cig Arcigay Milano Alice Redaelli, Francesco Pintus di Milano Pride, Gianluca Trezzi di Checcoro ed Elisa Ruscio di Acet, in rappresentanza delle realtà che organizzano l’evento. L’edizione di quest’anno coincide con il venticinquesimo anniversario della manifestazione e culminerà il 27 giugno con la tradizionale parata che attraverserà la città fino all’Arco della Pace. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Milano Pride 2026, il corteo e le piazze per i diritti lgbt. E ancora senza il patrocinio della Regione Lombardia: “Silenzio assordante”

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MILANO PRIDE, UN MESE DI EVENTI E IN 350MILA ATTESI PER LA PARATA DEL 27/6

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Amicizia queer a Milano o Genova reddit

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