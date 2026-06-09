Milano il 65% dei cittadini percepisce un declino della città

Notizia in breve

Il 65% dei cittadini di Milano percepisce un peggioramento delle condizioni della città. I quartieri con il maggior senso di degrado sono quelli centrali e periferici, secondo le opinioni raccolte. Il 78% degli intervistati trova difficile trovare una casa in città, a causa della scarsità di alloggi disponibili e dei prezzi elevati. La percezione di declino si accompagna a difficoltà abitative sempre più diffuse.