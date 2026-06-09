Milano il 65% dei cittadini percepisce un declino della città

Da ameve.eu 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 65% dei cittadini di Milano percepisce un peggioramento delle condizioni della città. I quartieri con il maggior senso di degrado sono quelli centrali e periferici, secondo le opinioni raccolte. Il 78% degli intervistati trova difficile trovare una casa in città, a causa della scarsità di alloggi disponibili e dei prezzi elevati. La percezione di declino si accompagna a difficoltà abitative sempre più diffuse.

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Quali quartieri registrano il picco massimo di percezione del degrado? Perché il 78% dei cittadini fatica a trovare casa in città? Come influisce il carovita sulla sicurezza percepita dai residenti? Chi sono i soggetti che chiedono l'introduzione dei vigili di quartiere??? In Breve Il 71% delle donne sopra i 45 anni percepisce il declino urbano. Nelle zone Centrale-Gorla il malessere sale al 73% degli abitanti. Solo l'8% degli intervistati considera Milano un luogo sic . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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