L'Atalanta di Cristiano Giuntoli ha manifestato interesse per il centrocampista Ardon Jashari, attualmente sotto contratto con il Milan. Il club bergamasco sta cercando di acquistare il giocatore, considerato tra le possibili nuove pedine per la rosa. Jashari ha diversi estimatori, e la trattativa potrebbe portare a un trasferimento nelle prossime settimane. Il Milan, invece, valuta eventuali contropartite o offerte per trattenere il centrocampista.

Il calciomercato del Milan non si concentrerà solo sugli ingressi, ma dovrà valutare con estrema cura anche la gestione delle risorse attuali. Sotto i riflettori c'è il futuro di Ardon Jashari, centrocampista svizzero di origini macedoni classe 2002, arrivato in rossonero nell'estate 2025 dal Bruges per un investimento complessivo di 39 milioni di euro (36 di parte fissa e 3 di bonus). La sua prima stagione all'ombra del Duomo è stata fortemente condizionata dalla sfortuna: la frattura del perone rimediata a fine agosto lo ha tenuto lontano dai campi per oltre tre mesi, rallentando l'inserimento nei meccanismi tattici dell'ormai ex tecnico Massimiliano Allegri. Al suo rientro in campo, lo svizzero ha trovato la strada sbarrata dall'esperienza e dalla titolarità di un mostro sacro come Luka Modric, padrone assoluto della cabina di regia milanista. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Jashari ha tanti estimatori: Giuntoli prova a scipparlo al Diavolo per la sua nuova squadra

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