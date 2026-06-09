Oliver Glasner ha accettato di guidare il Milan per la stagione 2026-2027, rifiutando un club europeo che gli era stato proposto. L'austriaco, attualmente senza incarico, ha dato il suo assenso al progetto rossonero, che prevede il suo inserimento come nuovo allenatore. La trattativa si è conclusa con un accordo tra le parti, e ora si attende l’annuncio ufficiale.

Il casting per la panchina del Milan è arrivato a una stretta decisiva. Oliver Glasner, allenatore austriaco classe 1974 reduce dalla straordinaria esperienza in Inghilterra alla guida del Crystal Palace, vuole fortemente il club rossonero e spera di insediarsi a Milanello il prima possibile. Il tecnico ha già espresso il suo totale gradimento al progetto. La sua candidatura è balzata in pole position per raccogliere l'eredità di Massimiliano Allegri, e ora si attende solo il via libera definitivo da parte dei vertici di via Aldo Rossi. La scelta finale sulla guida tecnica spetta in prima persona a Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan. Il tycoon statunitense si sta affidando ai pareri dei suoi uomini di fiducia all'interno della struttura societaria: Zlatan Ibrahimovic e il top manager Massimo Calvelli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, c’è il “sì” di Glasner al progetto: ha rifiutato un club europeo per i rossoneri

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In questo momento il Milan ha in mano il sì di #Glasner . Adesso deve decidere di chiuderlo. C’è molta voglia di non sbagliare questa volta. @PBPcalcio durante #Milan Express, live quotidiana YouTube @MilanVibesIT x.com

[Cohen] Glasner ha partecipato alla chiamata di oggi; è attualmente molto vicino a diventare il prossimo allenatore. Uno dei nomi che Glasner ha menzionato durante i suoi incontri con il Milan è un volto familiare: Mateta. reddit

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