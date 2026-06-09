Michielin e la rinascita | Ora sulla mia musica decido io

L'artista ha dichiarato di aver ripreso il controllo sulla sua musica, affermando di essere ora l’unica a decidere il percorso artistico. La sua rinascita è avvenuta dopo un periodo di difficoltà e cambiamenti personali, che hanno portato alla creazione del suo nuovo progetto. Non sono stati forniti dettagli specifici sui traumi personali o su come abbiano influenzato il processo creativo legato all’album.

Come ha fatto a riprendere il controllo totale della sua carriera? Quali traumi personali hanno influenzato la creazione di Magia bianca? Perché la figura della strega è diventata il suo simbolo di resistenza? Chi sono le collaborazioni che popolano questo ecosistema sonoro??? In Breve Collaborazioni con Caparezza, Veronica Lucchesi, Angelica, Patrizia Laquidara e Ceneri nel nuovo disco Ispirazione neopagana e brano Litha scritto con il collaboratore David Kosten Riferimenti mus . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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