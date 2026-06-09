Michael J Fox i 10 film più belli

Da vanityfair.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Michael J. Fox compie 65 anni. L’attore, noto per i suoi ruoli negli anni Ottanta, è anche un attivista impegnato nella lotta contro il Parkinson, malattia diagnosticata durante il suo periodo di massimo successo. Tra i suoi film più celebri figurano titoli che hanno segnato la cultura popolare, rendendolo una figura iconica a livello mondiale. La sua carriera cinematografica e il suo impegno pubblico sono stati al centro dell’attenzione negli ultimi decenni.

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È stato poco dopo l'uscita di Sospesi nel tempo di Peter Jackson che il morbo di Parkinson ad esordio precoce lo ha spinto a ritirarsi progressivamente dal grande schermo per dedicarsi alla fortunata sitcom Spin City. Come ha raccontato lo stesso attore nell’acclamato documentario Still, per anni cercò di nascondere i tremori causati dalla malattia ai colleghi e alla troupe, fino a quando nel 1998 decise di rendere pubblica la propria diagnosi. Da allora, Fox è diventato una delle voci più autorevoli nella sensibilizzazione sul morbo di Parkinson, trasformando la propria esperienza personale in un impegno concreto a favore della ricerca scientifica con la sua The Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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