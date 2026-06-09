Un locale in zona Città Studi, noto come Harp Pub, ha festeggiato cinquant’anni di attività. Nonostante il nome e lo stile britannico, si è affermato come punto di riferimento per la vita sociale della zona, diventando un simbolo locale. Il pub, con le sue birre alla spina, ha mantenuto la sua presenza nel tempo, attirando clienti di diverse età e provenienze.

C'è un locale, in Città Studi, che nonostante il nome irlandese e il concept britannico si è guadagnato sul campo i gradi di simbolo della Milanesità con la M maiuscola. Al timone di quel locale, in Piazza Leonardo proprio di fronte al Politecnico, c'è un ometto delizioso che con forte accento meneghino, papillon e baffo d'ordinanza, da mezzo secolo è punto di riferimento del quartiere, alla faccia dei cocktail bar minimal senz'anima e dei temporary shop. Quel locale è l'Harp Pub Guinness, che proprio domani compie cinquant'anni, e quell'uomo che colleziona bottiglie di Scotch e battute è Angelo Corbetta, istituzione che unisce studenti, professori, impiegati e appassionati di whisky da generazioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mezzo secolo di Harp Pub, l'anima (alla spina) del Poli

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