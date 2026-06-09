Secondo un’indagine, un utente su tre che utilizza i mezzi pubblici ha subito molestie. Si registra che il 70% dei passeggeri non interviene quando si verifica un episodio di molestia. Tra le donne, le forme più comuni di aggressione sono quelle verbali e fisiche.

? Punti chiave? In Breve Un terzo dei viaggiatori sui mezzi pubblici vittima di molestie: l’indagine dell’Università Statale. Circa il 30% degli utenti del trasporto pubblico ha subito molestie durante gli spostamenti, secondo i dati dell’indagine condotta dall’Università Statale di Milano in collaborazione con l’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Milano, Monza, Brianza, Lodi e Pavia. Il rapporto evidenzia come la sicurezza percepita influenzi pesantemente la mobilità urbana, rendendo il servizio non pienamente accessibile nonostante l’efficienza tecnica dei mezzi. L’analisi ha coinvolto 3583 rispondenti appartenenti alla comunità accademica. Il campione è composto per il 53% da studenti, mentre il resto del gruppo include personale amministrativo e docenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mezzi pubblici: 1 utente su 3 vittima di molestie, l’indagine

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