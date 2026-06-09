Mettile nella pellicola e passamele in bocca | i verbali del bacio con le Sim Così il boss di Palo comandava dal carcere

Dal carcere, un boss ordinava alle donne di mettere le dita nella pellicola e passarsele in bocca durante il bacio, secondo i verbali. Inoltre, pretendeva di noleggiare auto di lusso senza pagare e senza patente. Le richieste erano imposte direttamente da lui, senza chiedere, mentre era detenuto. I verbali rivelano il suo controllo sui membri della sua rete e le sue richieste di beni di lusso.

Pretendeva di noleggiare auto di lusso senza pagarle, e senza nemmeno avere la patente. Quando le voleva, Donato Antonio Alfarano non chiedeva: imponeva. E se qualcosa andava storto, la risposta era il fuoco - prima quello che riduce un'auto da 70mila euro a una carcassa annerita, poi quello dei. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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