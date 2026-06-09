Meteo le zone più calde del prossimo weekend

Dal 13 giugno, è previsto un aumento delle temperature con alcune aree che registreranno valori più elevati rispetto ad altre. Il servizio MeteoLive segnala che nel prossimo weekend si attendono temperature più alte in determinate zone, rendendo il clima particolarmente caldo in quelle aree. Non sono stati specificati i valori esatti o le regioni coinvolte, ma si prevedono condizioni di caldo intenso per quel periodo.

Grande caldo in arrivo dal 13 giugno secondo MeteoLive. La rimonta calda, con temperature che gradualmente tenderanno a guadagnare valori over 30°C, fino a toccare i 35-36°C, soprattutto su isole e centro-sud, potrebbe smorzarsi intorno al 19-20 giugno secondo il modello GFS; che vede un nuovo indebolimento della struttura. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Temperatures to dip across SoCal next weekend

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