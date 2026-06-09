Meteo le previsioni in Campania per martedì 9 giugno 2026

Martedì 9 giugno 2026, in Campania, il tempo sarà soleggiato in tutta la regione. A Avellino il cielo sarà sereno senza piogge previste. Nessuna altra località riporta condizioni meteorologiche diverse. La giornata si presenta stabile e soleggiata, con temperature che si manterranno alte e senza variazioni significative. Non sono attese precipitazioni o cambiamenti nelle condizioni atmosferiche nel corso della giornata.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, martedì 9 giugno 2026. Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 4041m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 4019m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Sudovest. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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