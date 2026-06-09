Messina magica | tra esoterismo stregoneria e storie dimenticate

Notizia in breve

Messina si presenta come una città ricca di leggende e tradizioni legate a pratiche esoteriche, stregoneria e credenze popolari. La città, costruita sulle sue rovine, ospita storie di fantasmi, folletti e demoni, insieme a figure di streghe e lupi mannari. Questi racconti sono spesso associati a elementi di paganesimo, religione e memorie storiche che si sono tramandate nel tempo, creando un percorso tra realtà e fantasia.