Messina magica | tra esoterismo stregoneria e storie dimenticate
Messina si presenta come una città ricca di leggende e tradizioni legate a pratiche esoteriche, stregoneria e credenze popolari. La città, costruita sulle sue rovine, ospita storie di fantasmi, folletti e demoni, insieme a figure di streghe e lupi mannari. Questi racconti sono spesso associati a elementi di paganesimo, religione e memorie storiche che si sono tramandate nel tempo, creando un percorso tra realtà e fantasia.
Una passeggiata incantevole e fuori dall'ordinario attraverso la città ricostruita sulle proprie rovine di Messina tra fantasmi, folletti, demoni, streghe, lupi mannari, paganesimo, storia dimenticata e religione. Un incredibile viaggio nel tempo tra magia ed esoterismo, storia reale e leggende. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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