Garbo e ospitalità sono stati gli elementi essenziali che hanno circondato il primo evento di " Messaggi in bottiglia " all’ Enoteca Italiana. Sul palco, con il chitarrista da noi ben conosciuto Andrea Mucciarelli, la cantautrice Nada, indomita protagonista di un concerto tutto esaurito sentito e ben accolto, violento e raffinato, partecipato e che segna anche uno stile di scelte di questo spazio da cui è lecito attendersi altri eventi in linea. Si può dire che abbiamo ascoltato un lungo brano unico, perché Nada ha un filo rosso che si è lentamente dipanato al suono di canzoni di ieri e di oggi. Con nostalgici appunti e puntate a raffica nel suono odierno. Con "Tutto l’amore che mi manca",... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Messaggi in bottiglia’. Nada abbraccia l’Enoteca

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