Memorial Italia inserita tra le organizzazioni estremiste in Russia

Per la prima volta, la Federazione Russa ha inserito un’organizzazione italiana nell’elenco delle organizzazioni estremiste o terroristiche. La decisione riguarda Memorial Italia, che ora figura tra le organizzazioni considerate pericolose. La classificazione è stata annunciata dall’autorità russa senza ulteriori dettagli. La mossa segue altre restrizioni e divieti nelle attività dell’organizzazione, che è stata coinvolta in precedenti controversie legali.

Per la prima volta un’organizzazione italiana è stata inserita dalla Federazione Russa nell’elenco delle organizzazioni estremiste o terroristiche. A renderlo noto è Memorial Italia, che giovedì scorso, 4 giugno, è comparsa nella lista pubblicata da Rosfinmonitoring, l’agenzia federale russa per il monitoraggio finanziario, e il giorno successivo nell’analogo elenco del ministero della Giustizia russo. La decisione rappresenta un nuovo capitolo della lunga offensiva del Cremlino contro la galassia Memorial, il movimento nato negli ultimi anni dell’Unione Sovietica per documentare le repressioni staliniane, conservare la memoria delle vittime del Gulag e monitorare le violazioni dei diritti umani nella Russia contemporanea. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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