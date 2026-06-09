Memoria e cultura | svelato il nuovo libro l’11 giugno

Notizia in breve

Il nuovo libro sarà presentato l’11 giugno e si focalizza sui momenti più significativi dell’ultimo anno. Tra i contenuti ci sono eventi storici, cambiamenti sociali e culturali, e fatti di cronaca che hanno segnato il periodo. Il volume raccoglie testimonianze, dati e analisi riguardanti le principali vicende accadute nel recente passato, offrendo uno sguardo dettagliato su quanto è successo nel corso dell’anno appena trascorso.