meldola nuovo appuntamento estivo in centro

A Meldola si svolge questa sera la seconda serata di ‘R’Estate in paese’, con inizio alle 19 e conclusione alle 24. L’evento si tiene nel centro cittadino e prevede attività e intrattenimenti per tutta la serata. La manifestazione, giunta alla sua seconda edizione, coinvolge diverse iniziative che si svolgono lungo le vie principali del centro. La partecipazione è aperta al pubblico e gratuita.

E’ in programma questa sera a Meldola, dalle 19 alle 24, la seconda serata di ‘R’Estate in paese’, la manifestazione promossa da Comune e Pro loco con il sostegno delle aziende Conad, BCC Credito Cooperativo ravennate forlivese e imolese, Ceredi Carraro, Cls Spedizioni Internazionali, Isolpav, Elfi Finpolo, Amadori pasticceria Forlì e azienda agrituristica Le Vigne. "Sarà una serata all’insegna di fitness, motori, musica e divertimento – precisano gli organizzatori – con esibizioni e dimostrazioni delle palestre del territorio come Energym, Strongwoman, Dream Dance School Asd, I.SH.K.K.A e My Dream Asd. Tra gli ospiti di punta le il noto body builder Petar Duper". Inoltre in piazza Felice Orsini esposizione auto e moto, raduno Vespe & Lambrette (ritrovo al Conad alle 18,30- 348. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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