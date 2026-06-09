Un consulente è stato condannato per aver truffato circa 5,8 milioni di euro in una delle più grandi frodi finanziarie degli ultimi anni nel territorio aretino. L’indagine, condotta dalla Guardia di Finanza nell’ambito dell’operazione ''Risparmio Tradito'', ha portato alla scoperta della truffa. La sentenza è stata emessa dopo accertamenti su investimenti e operazioni finanziarie sospette. Il procedimento ha coinvolto numerosi risparmiatori che hanno subito perdite significative.

Arezzo, 9 giugno 2026 – Una delle più ingenti frodi finanziarie degli ultimi anni nel territorio aretino è stata portata alla luce dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'operazione '' Risparmio Tradito''. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Arezzo e condotte dalla compagnia di San Giovanni Valdarno, hanno accertato una truffa ai danni di 35 risparmiatori, residenti principalmente tra Arezzo e il Valdarno, per una perdita complessiva di circa 5,8 milioni di euro. Al centro dell'inchiesta un consulente finanziario che, tra il 2012 e il 2024, avrebbe gestito in modo illecito oltre 9,3 milioni di euro affidatigli dai clienti. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, il... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maxi truffa finanziaria da 5,8 milioni, condannato un consulente

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Maxi truffa finanziaria ad Arezzo: consulente condannato, 5,8 milioni di danni

Notizie e thread social correlati

Bolzano, ex consulente accusato: truffa da 2,7 milioni ai clientiUn ex consulente finanziario di Bolzano è stato accusato di aver truffato circa 2,7 milioni di euro ai clienti.

Bancarotta da 2 milioni di euro e truffa: a processo 9 imprenditori e un ex consulente del lavoroA Lecce, dieci persone sono state rinviate a giudizio e una ha optato per il patteggiamento nel procedimento riguardante il fallimento di una società...

Temi più discussi: Maxi truffa finanziaria da 5,8 milioni, condannato un consulente; Maxi truffa finanziaria da 5,8 milioni: 35 risparmiatori raggirati; La Guardia di Finanza di San Giovanni scopre maxi truffa da 5,8 milioni di euro ai danni di 35 risparmiatori: consulente radiato e condannato per truffa aggravata; Maxi truffa sui risparmi: consulente finanziario condannato, 5,8 milioni bruciati tra promesse e investimenti rischiosi.

Maxi truffa finanziaria da 5,8 milioni, condannato un consulenteL’operazione Risparmio Tradito della Guardia di Finanza svela un sistema di investimenti ad alto rischio nascosto a 35 risparmiatori. Il professionista è stato radiato dall’Albo e condannato per tru ... lanazione.it

Maxitruffa finanziaria, perdite per 5,8 milioni di euroA scoprire il raggiro nei confronti di 35 risparmiatori è stata la guardia di finanza. Promesse di interessi record, firme e resoconti falsificati AREZZO / VALDARNO — La promessa di interessi record, ... toscanamedianews.it